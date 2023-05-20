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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضوية كييف بالناتو.. تعهد الحلف يؤكد تحذيرات روسيا بشأن الموقف العدواني لأوروبا

صدى البلد

كانت مسألة العضوية الأوكرانية في الحلف الغربي مطروحة من قبل المسؤولين الأمريكيين من كلا الحزبين الرئيسيين منذ قمة الناتو عام 2008 في بوخارست، والتي كانت بمثابة تتويج محتمل لعقود من التوسع العدواني للكتلة العسكرية شرقاً. 

كما أنه أحد الأسباب الرئيسية وراء الحرب الجارية بالوكالة بين الناتو وروسيا في أوكرانيا.

واقترح جون آر ديني، زميل بارز في مجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث كبير للمحافظين الجدد ومقره واشنطن، إن إعطاء كييف أي نوع من الالتزام بشأن عضوية الناتو المستقبلية في قمة فيلنيوس القادمة للحلف سيكون فكرة رهيبة ، مما يقوض أمن أوكرانيا ويؤدي إلى مضاعفة موسكو في عمليتها العسكرية الخاصة.

وفي مقال رأي نُشر مؤخرًا في إحدى المجلات الدولية الكبرى، حذر دني، وهو أيضًا أستاذ في معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي ، من أن 'تمهيد الطريق لعضوية أوكرانيا في الناتو' من شأنه أن 'يؤدي إلى تدهور أمن أوكرانيا في على المدى القصير '، مما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتصعيدها.

وقد يتعارض القيام بذلك أيضًا مع قواعد التحالف طويلة الأمد بشأن العضوية - والتي تتطلب عدم وجود نزاعات داخلية لم يتم حلها أو نزاعات حدودية مع الجيران بين الدول المرشحة.

وكتب ديني أن الالتزام بالعضوية من شأنه أيضًا أن 'يلعب دور' تحذيرات موسكو العلنية للغاية بشأن استخدام التحالف لأوكرانيا كنقطة انطلاق لمزيد من العدوان ضد روسيا ، بينما وصف بشكل مخادع هذه المخاوف الروسية بأنها 'حملة بوتين للتضليل'.

واقترح المراقب أن 'وضع أوكرانيا على طريق أسرع وأكثر وضوحًا للانضمام إلى عضوية الناتو يحول دعاية بوتين إلى نبوءة' ، دون أن يوضح كيف استمر عقدين ونصف من توسع الناتو ورفض زوج من مقترحات معاهدة الأمن الروسية الشاملة المقدمة في أواخر عام 2021 والتي كان من شأنها تسهيل الحياد الأوكراني تشكل 'دعاية'.

أوكرانيا أيضًا 'ليست مستعدة سياسيًا' لعضوية الناتو ، وفقًا لديني ، مع فشل الدولة في تلبية المعايير الديمقراطية الليبرالية التي أعلنها الحلف ، لا سيما في أعقاب 'الحملة على الحريات المدنية' التي لوحظت خلال العام الماضي.

بدلاً من تقديم مثل هذا الالتزام الرسمي إلى كييف ، يجب على الناتو 'التركيز على كيفية قيام الحلفاء - خاصة أولئك الموجودين في أوروبا' بـ 'زيادة الإنتاج والتسليم والتدريب على المنصات العسكرية المتقدمة من الغرب وحلفائه' لمواجهة روسيا. يعتقد الباحث بمركز الفكر أن المزايا في القوى العاملة والمواد.

وتعتبر نصيحة ديني جديدة من حيث أنها تأتي من واحدة من أكبر مراكز الفكر للشؤون الدولية ومقرها واشنطن والتي ساعدت نصائحها السياسية في إحداث الأزمة في أوكرانيا في المقام الأول.

وقدمت الأصوات المناهضة للحرب عبر الطيف السياسي في الولايات المتحدة أسبابها الخاصة لرفض عضوية الناتو لأوكرانيا ، مستشهدة ، من بين أمور أخرى ، بمخاطر تصاعد الأزمة إلى حرب نووية حرارية عالمية. في مقابلة مع وسائل الإعلام البولندية هذا الأسبوع ، قال الاقتصادي الأمريكي المخضرم ومحلل السياسة العامة جيفري ساكس إن رفض واشنطن 'المتغطرس' تفسير مصالح الأمن القومي الروسي ومعالجة مخاوف موسكو بشأن توسع الناتو كان من المساهمين الرئيسيين في الصراع الحالي ، حيث القوات تقاتل روسيا باستخدام أسلحة قدمها الغرب.

ولن تقبل روسيا أبدًا عضوية أوكرانيا في الناتو. وحذر ساكس: 'إما ستهزم أوكرانيا في ساحة المعركة أو تستمر في حرب طويلة ومرهقة'. وشدد الأكاديمي على أنه 'بشكل عام ، لا يوجد مسار واقعي لعضوية أوكرانيا في الناتو'.

الدراسات الاستراتيجية الحلف الغربي الناتو أوكرانيا

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