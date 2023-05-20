باحث سياسي: قمة جدة أجمعت على التصدي للميليشيات المسلحة بالمنطقة

قال الدكتور محمد عز العرب، الباحث السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي المصري، إن الدول العربية الفاعلة عملت على إنجاح القمة العربية في جدة لتخرج بالصورة التي كانت عليها، موضحًا أن هناك موقفًا واضحًا من جانب الدول العربية في التصدي لكل الأشكال التي عبّرت عنها الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية.

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أحد أبرز الملامح التي توضح الأهمية التي كانت عليها قمة جدة ترتبط بعودة واحدة من الدول العربية الرئيسية تأسيسًا للجامعة العربية وتأثيرًا في لحظات مفصلية في النظام الإقليمي العربي، وهي الجمهورية العربية السورية.

أوضح الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجي المصري، أن عودة سوريا لا تمثل حلًا للازمة السورية، وإنما تمثل إعانة للدولة السورية في الخروج من مأزقها الذي تجاوز 12 عامًا، و العرب أكدوا دعم مؤسسات الدولة السورية ودعم سيطرتها على كامل ترابها الوطني، وهو ما أكد عليه مرارًا وتكرارًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.