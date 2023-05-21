إسلام عفيفي يوضح تفاصيل مناقشة الخريطة السياحية في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن إجراءات الحماية الاجتماعية والمبادرات التي تتم من الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين لا تنتظر الحوار، فهي ما قبل الحوار، وظهرت المبادرات.

أضاف عفيفي خلال لقائه ببرنامج “الحوار الوطني”، عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية تعتبر هي البادئة بالمبادرات في أزمات كورونا وما بعدها من أزمات مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي المناسبات المختلفة التي تحمل على كاهل الأسرة المصرية أعباء اقتصادية ضخمة، حيث نجد تدخلات من الدولة بإجراءات استثنائية وبقرارات تخفف هذه الأعباء.

أوضح أن مصر دولة كبيرة سياحيًا، حيث تعتبر من أهم دول العالم، حيث يوجد بها تنوع سياحي، لافتاً إلى أن الاستقرار عامل مهم لجذب السياحة، حيث لن يأتي إلينا سائح إلا عندما تستقر الدولة، حيث يرون هذه الدولة بكل أركانها ثابتة مستقرة آمنة.

وأشار إلى أن هناك دراسات وآراء تصدر من مؤسسات أوروبية تقول إن مصر أكثر أمنًا من دول أوروبية كبير، ومن دول عظمى، وهي ليست شهادتنا عن أنفسنا وإنما شهادة الآخرين عنا، لافتًا إلى أن استثمار هذا سيكون أولوية كبرى في احتياجاتنا، خاصة وأننا في احتياج للعملات الأجنبية.