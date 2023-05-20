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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 1000 عملية زراعة كبد بـ جامعة المنصورة

إجراء ١٠٠٠ عملية
إجراء ١٠٠٠ عملية زراعة كبد بجامعة المنصورة

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية احتفالية جامعة المنصورة بإجراء 1000 عملية زراعة كبد خلال تواجده اليوم للمشاركة فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي.

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أشار القاصد إلى أنه خلال الاحتفالية أشاد الدكتور أيمن عاشور بالانجاز الذي حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وإجراء ١٠٠٠ عملية زراعة كبد بنسب نجاح متميزة، ومنافسة المراكز العالمية في نفس المجال.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لرئيس جامعة المنصورة ولجميع منسوبيها على هذا الإنجاز خاصة وأنه يخدم قطاعا كبيرا من المرضى داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم كافة البرامج الطبية وخاصة برامج زراعة الكبد لتقديم الخدمة العلاجية لجميع المرضى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنوفية بها صرح طبى متميز أيضا وهو معهد الكبد القومى وبه وحدة زراعة كبد مجهزة على أحدث مستوى والتى نجحت فى إجراء زراعة كبد للأطفال والكبار لعدد كبير من داخل المحافظة وخارجها، كما يمتلك المعهد الإمكانات الفنية والكوادر الطبية وأحدث الأجهزة الطبية لاستقبال المزيد من الحالات، وجارى العمل على تطوير مبنى المعهد القديم والمستشفى لزيادة القدرة الاستيعابية وتقديم الخدمة العلاجية لكافة المترددين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة للمعهد لإجراء الأشعة والمناظير والعمليات الجراحية المختلفة.

احتفالية جامعة المنصورة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات جامعة المنوفية

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