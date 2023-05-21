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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 21-5-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أعلي سعر دولار في البنوك المصرية أمام الجنيه وذلك في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-5-2023، نحو  30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع 
 

وجاء أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي كأحد أهم بنوك القطاع الخاص العربية.

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وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.


سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع


بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر،  الأهلي المصري، التنمية الصناعية".


سجل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي  CIB، المشرق، بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني".


استقرار السعر 

 استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-5-2023، دون أي تغيير يذكر منذ أكثر من شهرين علي الأقل.

هبوط في الأسواق السوداء
 


وخلال الأيام القليلة ، شهد الدولار موجة خسارة قوية في السوق الموازية بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب بقوة، وتصريحات رئيس الوزراء عن سعر الدولار الحقيقي، فضلا عن تصريحات وزير المالية حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية وتحسن سعر الصرف مع نهاية العام الحالي.
تراجع قوى.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل نحو 36-37 بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023، فضلا عن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

وتوقع الكثير بإجراء تخفيض كبير لقيمة الجنيه، إلا أنه ظهرت توقعات معاكسة في المقابل أبرزها توقع تقرير نشرته بلومبرج أن لا يُقدِم البنك المركزي على تخفيض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

وتشير الكثير من المؤشرات إلى تحسن قريب في قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك نتيجة استمرار تحقيق الاقتصادي معدلات نمو عالية رغم التحديات الصعبة، ممثلة في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
 

وبحسب وكالة بلومبرج، صرح وزير المالية محمد معيط على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة قبل يوم ، إن إيرادات السياحة المتوقعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار، موضحا أنه في ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.
 

وارتفع الجنيه أمام الأخضر في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

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