جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين حاولوا عبور الجدار الفاصل قرب الخليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 فلسطينيين حاولوا عبور الجدار الفاصل قرب منطقة الخليل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، جيش الاحتلال اعتقل 5 شبان فلسطينيين، بزعم حوزة أحدهم بندقية M16، أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل قرب الخليل للوصول إلى الداخل المحتل.

وقال جيش الاحتلال إنه صادر سلاحا من نوع M16 عثر عليه في حقيبة مع مجموعة مكونة من 5 فلسطينيين كانوا يحاولون اجتياز الجدار الفاصل، مشيرا إلى أنه تم نقل المشتبه بهم والسلاح للتحقيق معهم من قبل قوات أمن الاحتلال.