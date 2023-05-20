البطولة المغربي يعلق على تأهل الوداد إلى نهائى أفريقيا

أكد محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي، أن تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، كان صعب للغاية ولكن الفريق قدم مباراة مميزة.

وتابع زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الوداد المغربي نجح في أن يحول النتيجة السلبية على ملعبه إلى دافع قوي للعودة ببطاقة التأهل من جنوب إفريقيا".

وأضاف رئيس تحرير موقع البطولة المغربي: "مع البداية السيئة للفريق في البطولة، لم يكن يتوقع جماهير الفريق بالوصول إلى هذه النقطة، ولكن مع قدوم المدرب الحالي نجح في تحويل حالة اليأس إلى الأمل، وبالتالي كان يستحق التأهل إلى النهائي".

واختتم: "مواجهة الوداد للأهلي في النهائي مباراة معتادة ومباراة كلاسيكيه، بين بطل القرن وبطل النسخة الماضية، وسيكون مركب محمد الخامس مستضيف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، والمباراة سوف تكون صعبة للغاية".