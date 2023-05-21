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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: فرصة شغل جيدة

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: تحتاج إلى رعاية

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برج الميزان وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023

لحسن الحظ ستكون علاقتكما سعيدة اليوم، وستتلقى في المكتب فرصًا للنمو، يمكن أن يكون التمويل مشكلة اليوم ولكنك ستكون خاليًا من الأمراض الرئيسية.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

نم جيدًا وابدأ اليوم بتمارين خفيفة، اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات، على الرغم من أن الأمراض البسيطة مثل الحمى والالتهابات الخفيفة والكدمات الطفيفة.

برج الميزان اليوم مهنيا

سيكون للباحثين عن عمل أخبار جيدة اليوم حيث سيحصلون على خطاب عرض مع حزمة لائقة، ستجلب جهودك في مكان العمل ثروة للعمل.

برج الميزان اليوم عاطفيا

تتلقى أنثى الميزان عرضًا من شخص معروف ولا تتردد في قبوله، على الرغم من الانفصال ، ستكون سعيدًا لأن الحب الجديد سيأسرك، كن مخلصًا لشريكك وجرب الحب الحقيقي طوال اليوم.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

يمكنك التسوق لشراء الاحتياجات الأساسية وكذلك الأجهزة الكهربائية للمنزل في النصف الثاني.

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