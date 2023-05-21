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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تطلق الفوج الثاني لرحلة الغردقة .. تفاصيل

صدى البلد

  أعلنت دعاء النجار السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، عن تنظيم الفوج الثاني لمدينة الغردقة للزملاء الصحفيين وأسرهم خلال الفترة من يوم الاثنين 29 مايو إلى الخميس 1 يونيو 2023.

أوضحت "النجار" أن الرحلة 4 أيام ،3 ليالي بفندق "نيو ايجلز اكوا بارك" التابع للقوات الجوية
الذى يقع بقلب مدينة الغردقة  طريق القرى شاطئ رملي "وكيدز أريا"  و”أكوا بارك" أطفال وكبار.

 

وأشارت النجار إلى الانتقالات ذهاب وعودة بأحدث الاتوبيسات، مؤكدة أن الإقامة كاملة "فطار ، غداء، عشاء، سناكس،  والمشروبات مجانا علي مدار اليوم، مؤكدة أن سعر الفرد قبل الخصم 3000 جنيه فى الغرفة الثنائية تم دعم الرحلة ليصبح قيمة الاشتراك 2350 جنيها وهذا السعر لعضو النقابة وأسرته فقط ( الأب – الأم - الزوجة - الأبناء ).

طريقة الدفع

ونوهت النجار إلى أنه يسمح بدفع 50% من قيمة الرحلة والباقي يقسط على 3 أشهر تخصم من البدل، والحجز  يبدأ من اليوم السبت الموافق 20 مايو، ويسدد الاشتراك  لدى شئون المجلس بالدور الثاني مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال ، بحد أقصي 3 أطفال مشاركين بالغرفة مع والديهم 
-الطفل الأول والثاني مجانا حتى 12 سنة بدون مقعد الاتوبيس.
- الطفل الثالث مجانا حتي 6 سنوات بدون مقعد الاتوبيس. 
ولن يسمح في حالة الاعتذار عن الرحلة استرداد قيمة الاشتراك إلا في حالة وجود البديل للزميل المعتذر .

الصحفيين الفوج الثاني الغردقة دعاء النجار الرحلة 4 أيام

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