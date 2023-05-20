أول رد فعل من رئيس الوداد على مواجهة الأهلي في نهائى أفريقيا

أعرب حسن بنعبيشة، المدير الرياضي لنادي الوداد المغربي، عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال حسن بنعبيشة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد جدا بما حققناه، الوداد لم يكن في مستواه خلال مباراة الذهاب ، ولكنه استطاع اقتناص بطاقة العبور من جنوب إفريقيا".

وتابع :" تمنيت منذ ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ان تكون المباراة النهائية بين الأهلي والوداد، الأهلي يضم لاعبين مميزين بين صفوفه مثل حسين الشحات ".

وأضاف :" المواجهة بين الأهلي والوداد ستلعب على التفاصيل الصغيرة من جانب المدربين، ومستوى الأهلي مع مارسيل كولر أصبح أفضل ويتطور منذ كأس العالم للأندية، وحمدي فتحي من أفضل لاعبي خط الوسط في قارة إفريقيا".

