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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يلتقي زيلينسكي ويعقد اجتماعات مع زعماء كوريا الجنوبية واليابان

صدى البلد

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد ، كما سيعقد اجتماعا مشتركا مع زعماء كوريا الجنوبية واليابان.

ستناقش الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعميق العلاقات الثلاثية بين بلدانهم ، بما في ذلك 'التشغيل البيني' العسكري ، وفقًا لمسؤول كبير في إدارة بايدن رفض الكشف عن اسمه لإحاطة الصحفيين.

وقال المصدر إن الدول ستناقش أيضا 'الإكراه' الاقتصادي الذي تواجهه من الصين.

وقال المسؤول إن واشنطن تأمل في أن تستبعد بكين من اجتماعات مجموعة السبع في اليابان أن تستخدم نفوذها لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا.

إدارة بايدن الأمريكي جو بايدن الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية الحرب الروسية في أوكرانيا

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