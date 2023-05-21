عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: ادخر فلوس أكتر

صدى البلد

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يحب اللعب مع الأطفال ويجلس ليتعلم من الكبار خاصة من عائلته، يسعى ليريد معرفة شئ عن كل شئ.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023

تجنب أي سلوك عدواني في العلاقة اليوم، كما ستكون حياتك المهنية جيدة مع التمويل الذي لا معنى له والصحة العادية.

توقعات برج الحمل صحيا

قد يكون النصف الثاني من اليوم أمرًا حاسمًا بالنسبة لبعض المواليد من كبار السن لأنهم قد يعانون من آلام في الصدر، أو صداع شديد ، أو إرهاق ، أو ارتفاع ضغط الدم.  

توقعات برج الحمل عاطفيا

يمكن أن يؤثر موقفك على الحياة العاطفية وقد يفكر الشريك في الخروج من العلاقة، تجنب الخلافات والصدامات اليوم وحل المشاكل في أقرب وقت ممكن.

برج الحمل اليوم مهنيا

قد تحاول بعض الحوادث تشتيت انتباهك ولكن تأكد من أن مهامك هي الأولوية، تجنب كل أنواع القيل والقال وكن مستعدًا بحلول لجميع المشاكل في الاجتماعات. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

حالتك المالية ستكون طبيعية اليوم، لن يكون هناك ارتفاع كبير في الدخل ولكن لن تكون هناك خسارة مالية خطيرة أيضًا، هذا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون انتقائيًا أثناء الإنفاق، تجنب شراء السلع الفاخرة اليوم وبدلاً من ذلك ، يجب أن يكون تركيزك على الادخار قدر المستطاع. 

برج الحمل برج الحمل اليوم برج الحمل اليوم مهنيا برج الحمل صحيا برج الحمل عاطفيا برج الحمل وحظك اليوم برج الحمل وحظك اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

موضوعات متعلقة

متروحش لدكتور ولا سفاجا.. هاني الناظر يكشف عن أرخص علاج للصدفية

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: تحتاج إلى رعاية

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: احذر من الاقتراض

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023 : تحذير هام

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: شغل وحب جديد

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: استثمارات مالية كبيرة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مين هيكسب ؟ خبيرة أبراج تتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي الليلة

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ