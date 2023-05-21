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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يطالب رابطة الأندية بتأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

صدى البلد

طالَبَ الإعلامي محمد فاروق ، رابطة الأندية المصرية المحترفة ، بضرورة تأجيل مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز ، والمقرر إقامتها 29 مايو الجاري .

وقال محمد فاروق ، عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : 
" أطالب رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بضرورة تأجيل لقاء الأهلي و سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها 29 مايو الجاري ، حتى يتمكن لاعبو المارد الأحمر من الراحة لأطول فترة ممكنة استعداداً لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي ، والمقرر لها 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة ".

وأضاف : " الأهلي سيواجه إنبي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 مايو ، ثم طلائع الجيش يوم 26 من الشهر ذاته ، لكن مباراة سيراميكا كليوباترا ستكون يوم 29 ، وبالتالي فإن هناك 5 أيام فقط بين مواجهة كليوباترا و مواجهة الوداد ، وهي فترة ليست كافية بالنسبة للاعبي الفريق و الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ".

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