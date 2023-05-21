من التلاجة.. ميدو يعلق على مستوى محمد هاني بالأهلي تحت قيادة كولر

أثنى أحمد حسام ميدو، على مارسيل كولر مدرب الأهلي مشددا على أنه ساهم في تطوير الكثير من اللاعبين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر عينه كويسه، خاصة في التقييم، تقييم اللاعيبة بالنسبة لمارسيل كولر كان مثاليا".

وأضاف: "أنا ضد التقليل من مارسيل كولر، مدرب كويس ولازم ياخد حقه".

وواصل: "الراجل بيعمل الأساس صح، ودي أهم حاجة بالنسبة لأي مدرب".

واختتم: "محمد عبد المنعم وبيرسي تاو ومحمد هاني مع كولر لاعبين مختلفين ومينفعش نقلل من كولر، اللي يشتغل صح لازم نوجه له التحية، ومع احترامي محمد هاني من 7 أو 8 شهور في التلاجة لكن كولر ساهم في تطويره وركز اللاعب معاه وربنا كافئه"

