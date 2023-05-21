ضابط أمريكي يحذر: زيلينسكي سيلقى مصير هتلر

أكد الضابط الأمريكي، دانيال ديفيس، أن قوات كييف ستتعرض لنفس الكارثة التي حلت بجيش زعيم النازية أدولف هتلر سنة 1944.

وقال ديفيس، في مقال لصحيفة “19FortyFive”، إن الحلفاء في ديسمبر 1944، تحصنوا شرق فرنسا وبلجيكا، وفي ذلك الوقت، شنت القوات الألمانية هجوما مضادا مفاجئا واسع النطاق لوقف تقدم قوات الحلفاء.

وأضاف: "بعد النجاح الأولي، استنفدت القوات النازية بسبب القوات الهائلة للحلفاء، والقدرة الدؤوبة لصناعاتهم الحربية".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "على وشك الهجوم" في ظل ظروف مماثلة وبنفس الهدف تقريبًا.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهزيمة روسيا "تماماً، كما هزم" النازيون.

وتوعد زيلينسكي بوتين بمصير أدولف هتلر نفسه، وقال في خطاب: "سيتم هزيمة كل الشر القديم الذي تعيده روسيا الحديثة بنفس الطريقة التي هُزمت بها النازية".

فيما دعا نائب قائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية السابق، سيرجي كريفونوس، الجيش الأوكراني إلى التقدم حيث لا يوجد جنود روس كالألمان عام 1941، متجاهلاً مصير قوات هتلر، وهزيمتها.

وقال كريفونوس: "يمكن حفر ألف خندق، ولكن إذا لم يكن هناك أشخاص فيها، فسيكون ذلك عديم الجدوى. دعونا نتذكر مثال على ذلك خط ستالين، الذي لم ينجح عام 1941، وعبره الألمان في يومين أو ثلاثة وواصلوا هجومهم”.