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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشري سارة لجماهير نادي الأهلي قبل مباراة الوداد المغربي.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي

أعلن اللاعب أحمد حسن بشري سارة لجماهير نادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب أحمد حسن: "رئيس هيئة ستاد القاهرة: جاهزون لاستقبال الجماهير في نهائي أبطال أفريقيا أيًا كان العدد".

ويذكر أنه قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، بدأ في التجهيز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يُجهز لخطاب سوف يتم إرساله إلى الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، للحصول على السعة الكاملة لملعب القاهرة الدولي، في النهائي الإفريقي".

 

وأضاف أمير هشام: "جمهور الأهلي أكبر دافع للفريق، والنادي يرغب في الاستفادة من جماهيره، والمؤشرات تتجه إلى حضور 50 ألف متفرج".

الأهلى

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