أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تيسيرات وحوافز حكومية لجذب الاستثمارات

أخبار مصر.. جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، لافتا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وزير القوى العاملة يلقي كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر العمل العربي.. الإثنين

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنطلق صباح الاثنين المقبل، وحتى 29 مايو الجاري، الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بكلمة يلقيها نيابة عن الرئيس السيسي، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" .

البيئة تنظم حملة نظافة وتوعية موسعة في محمية وادي دجلة

نظمت وزارة البيئة، من خلال حملة “إيكو إيجيبت” التى أطلقها مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر، حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية وادى دجلة، للتوعية بأهمية

هل ترتفع أسعار البصل مرة أخرى| الفلاحين تجيب

تبحث ربات البيوت يوميا عن أسعار الخضراوات وخاصة أسعار البصل والثوم للسؤال عن تخزينهما حاليا أم الانتظار حتى ينخفض سعره مرة أخرى، ويعد البصل والثوم من أهم المنتجات الزراعية التي يعتمد عليهم المصريين في غذاؤهم.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الزراعة تكشف الموعد النهائي لانطلاق معرض الزهور

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته الأسبوع القادم، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.

مستشار التضامن لـ صدى البلد: الدولة أطلقت أكبر شبكة للحماية الاجتماعية في عهد السيسي

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن هناك فرقًا بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرعاية الاجتماعية تهدف إلى الحفاظ على الأسرة في وضعها الاجتماعي

مستشار التضامن: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية إن مخصصات مصر حاليا لبرامج الحماية الاجتماعية، هي أكبر مخصصات في تاريخ مصر مقارنة بإجمالي الناتج المحلي.

أبرز الموضوعات التى ناقشها المشاركون في جلسات الأسبوع الأول للحوار الوطني |مستندات

قالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، إن كل جهد في سبيل الوطن هو شرف وواجب، بذل الجميع فيه كل ما يستطيعون بهدف استكمال مسيرة البناء والنماء، والسير وفق مساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



هنا تباع الأرخص.. أسعار أضاحي عيد الأضحى 2023

يقبل المواطنون حاليا على شراء الأضاحى لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، ولاتقتصر الأضحية على الخروف فقط وإنما تمتد لتشمل الجاموس والعجول والجمال

أحدهما مات غدرا.. تحرك عاجل لنقابة المهندسين بشأن وفاة شابين من أعضائها

استقبل المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، عددا من أفراد عائلة المهندس الراحل فادي نبيل ميخائيل، وبينهم شقيقاه يوسف نبيل عطالله…

ضبطية كبرى في مطار القاهرة.. 3 ركاب يهربون مخدرات وعملات أثرية وعاج سن الفيل| صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات و راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته عملات أثرية و راكب ثالث أجنبي بحوزته كمية من عاج سن الفيل…