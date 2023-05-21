محلل سياسي: البيت العربي يجب أن يتغير لمواكبة ما يجري بالعالم |فيديو

قال محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم كله يتغير ويتشكل بسرعة كبيرة ومن هنا يجب أن يتغير البيت العربي لمواكبة مايجري في العالم من تغيرات.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القمة بجدة ركزت على 3 نقاط وهي أهمية الدولة الوطنية، ومركزية القضية الفلسطينية، والتكامل الاقتصادي، وإذا تم جمعهم في العقد الجديد لجامعة الدول العربية سيكون هناك جاهزية للبيت العربي.

وأشار إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني، العرب عملوا فيه على تدارك ما ضيعوه في العقود الأخيرة وصار الأمر واجبًا نحو التغيرات وتجيهز الأدوات التي تمكنهم من أن يجدوا مكانًا لهم وسط هذه التغيرات وأن يكون لديهم قدرة على حل القضية الفلسطينية ومركزية الدولة الوطنية، لمواكبة ومسايرة ما يجري في العالم من تغيرات.

