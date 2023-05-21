تعليق ناري من المدير الرياضي للوداد قبل مباراته مع الأهلي.. تفاصيل

شارك اللاعب أحمد حسن أول تعليق من مدرب الوداد المغربي قبل مباراته مع الأهلي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد حسن:"المدير الرياضي للوداد: تمنيت منذ الدور ربع النهائي أن نواجه الأهلي في المباراة النهائية".

ويذكر أنه قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، بدأ في التجهيز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يُجهز لخطاب سوف يتم إرساله إلى الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، للحصول على السعة الكاملة لملعب القاهرة الدولي، في النهائي الإفريقي".

وأضاف أمير هشام: "جمهور الأهلي أكبر دافع للفريق، والنادي يرغب في الاستفادة من جماهيره، والمؤشرات تتجه إلى حضور 50 ألف متفرج".