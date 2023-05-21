عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: معين الشعباني مدربا للترجي وخالد جلال الأقرب لخلافته في سيراميكا كليوباترا

شوبير
شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء المدربين الفنين بنادي الترجي وسيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير: "معين الشعباني مديرا فنيا للترجي من جديد وخالد جلال الأقرب لخلافته في سيراميكا كليوباترا".

 

وودع فريق الترجي التونسي بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور نصف النهائي على حساب الأهلي، الذي تأهل للنهائي وينتظر الفائز من الوداد أو صن داونز لمحاربته على اللقب.

وخسر الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعبه، قبل أن يخسر مجددا بهدف نظيف في مباراة الإياب على استاد القاهرة، لتصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب ٤-١.

وأشارت التقارير التونسية ، إلى أنه على الرغم من الخسارة أمام الأهلي وتوديع دوري أبطال إفريقيا ألا أن فريق الترجي قد ضمن الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار من كاف.

وأوضحت أن فريق الترجي التونسي مازال ينافس على ٣ ألقاب في الموسم الجاري، وتتمثل في الدوري والكاس وبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

شوبير سيراميكا كليوباترا الترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ