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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحفي مغربي: نهائي كلاسيكي لدوري أبطال إفريقيا بين بطل القرن وحامل اللقب

صدى البلد

أكد محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي، أن تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، كان صعب للغاية ولكن الفريق قدم مباراة مميزة والتأهل جاء بدماء لاعبي الفريق.

وتابع زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الوداد المغربي نجح في أن يحول النتيجة السلبية على ملعبه إلى دافع قوي للعودة ببطاقة التأهل من جنوب إفريقيا".

وأضاف رئيس تحرير موقع البطولة المغربي: "مع البداية السيئة للفريق في البطولة، لم يكن يتوقع جماهير الفريق بالوصول إلى هذه النقطة، ولكن مع قدوم المدرب الحالي نجح في تحويل حالة اليأس إلى الأمل، وبالتالي كان يستحق التأهل إلى النهائي".

واختتم: "مواجهة الوداد للأهلي في النهائي هي مباراة معتادة ومباراة كلاسيكية، بين بطل القرن وبطل النسخة الماضية، وسيكون مركب محمد الخامس مستضيف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، والمباراة سوف تكون صعبة للغاية".

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