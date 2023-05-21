البطولة أهلاوية.. تعليق مجدي عبد الغني على مواجهة الوداد والأهلي بنهائي إفريقيا

علق الإعلامي واللاعب مجدي عبد الغني تعليق ناري بعد صعود الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا و مواجهة الأهلي عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مجدي عبد الغني:"''البطولة اهلاوية''

يذكر أنه قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، بدأ في التجهيز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يُجهز لخطاب سوف يتم إرساله إلى الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، للحصول على السعة الكاملة لملعب القاهرة الدولي، في النهائي الإفريقي".

وأضاف أمير هشام: "جمهور الأهلي أكبر دافع للفريق، والنادي يرغب في الاستفادة من جماهيره، والمؤشرات تتجه إلى حضور 50 ألف متفرج".