فريدة الشوباشي: الحوار الوطني خطوة رائعة تكتب في تاريخنا بحروف من نور

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني خطوة رائعة ستكتب في تاريخنا بحروف من نور.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الحوار الوطنى فيه كل أطياف الشعب المصري، وكل الأطياف لديها مشاكل يتم عرضها فى الحوار للكشف عن الحلول لها".

وأردفت فريدة الشوباشي: "كل من يريد أن يقول شيء يقوله في الحوار الوطني"، مشددة على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والهوية المصرية لأنه أكثر سلاح فعال وحازم".

واسترسل لكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب،: "من أجمل وأروع اللحظات في القمة العربية بجدة هي عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية ومشاركتها في القمة".