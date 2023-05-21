نائب رئيس الوداد المغربي: لا نمثل عقدة للأهلي.. والفريق لم يتغير عن الموسم الماضي

رد سعد أدريب نائب رئيس الوداد المغربي على مقولة أن الوداد يمثل عقدة للأهلي بعد فوز الوداد على الأهلي في نهائيين من قبل.

وقال سعد أدريب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن لسنا عقدة للأهلي، يبقى الأهلي فريق كبير والفوز في نهائيين على الأهلي لا يجعلنا نمثل له عقدة".

وأضاف: "الوداد في آخر 8 سنوات وصل للنهائي على الأقل 4 مواسم وهذا يعكس أن الوداد المغربي خلال السنوات الأخيرة مميز للغاية".

واختتم: "لدينا وقتا كافيا للتحضير بشكل مميز قبل مواجهة النهائي سواء في مصر أو في المغرب ولم نتغير عن الموسم الماضي".