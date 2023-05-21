أخبار التكنولوجيا|مسئولون أمريكيون يحققون بشأن تحويل إيلون ماسك مكاتب تويتر لغرف نوم.. وأفضل موبايل من وان بلس

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يشكل ارتفاع أسعار الهواتف عالميا ضغطا كبيرا على راغبي الشراء، ويعتبر البحث عن هواتف ذكية بأسعار رخيصة مهمة صعبة بالنسبة للكثيرين، وتخصص عدد من الشركات مثل سامسونج وشاومي هواتف رخيصة للشباب أو محدودي الدخل.

يعد هاتف OnePlus 11 واحدا من أفضل الهواتف الذكية من الفئة الرائدة التي تم إطلاقها هذا العام، حيث يتمتع الهاتف بوحدة الكاميرا ذات شكل مميز، مع إطار نحيف يبلغ 8.5 ملم ويبلغ وزنه 205 جرامًا، والشاشة المنحنية تجعل تمرير الشاشة مريحًا وسهلاً حتى بيد واحدة.



تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Honor 90 خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم الكشف عن السلسلة في الصين لأول مرة في 29 مايو المقبل، مع هاتفين عبارة عن نسخة أساسية لهاتف Honor 90 ، ونسخة مميزة لهاتف Honor 90 Pro .



فتح مسئولون في سان فرانسيسكو تحقيقا جديدا حول المزاعم التي قالها عدد من موظفي تويتر السابقون، والتي تتهم مالك الشركة، إيلون ماسك، بخرق القانون من خلال تحويل مكاتب شركة تويتر إلى غرف نوم لإجبارهم علي العمل لساعات طويلة حتى وقت متأخر.



أعلنت شركة هواوي الصينية مؤخرا إطلاق سلسلة ساعتها الذكية Huawei Watch 4 في السوق الصينية، وأيضا في عدد من الأسواق الأوروبية، ويعد أكثر ما يميز سلسلة Watch 4 إجراء تقييم لمخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد تم اختبار ذلك من قبل مستشفى Nanjing Drum Tower ومستشفى Peking Union Medical College والجمعية الصينية لتعزيز التبادل الدولي للرعاية الصحية.



منذ أيام اكتشف باحثون في جامعة Zhejiang في الصين وجامعة دارمشتات التقنية في ألمانيا، تقنية جديدة لاختراق الهواتف الذكية عن بعد، تمكن المقرصنون من الحصول على وصول غير مصرح به إلى البيانات الحساسة عن طريق فتح هواتف ذكية معينة من مسافة محددة دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج ضارة.



كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف موتورولا الجديد القابل للطي Motorola Razr 40 Ultra، المتوقع أن يتم الإعلان عنه أول شهر يونيو المقبل.