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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة عاجلة من الأهلي بشأن حضور الجماهير في نهائي أفريقيا.. مفاجأة عن أسعار الحج البري | أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

تحدي إندومي حار .. فتاة تبكي على الهواء بعد وفاة شقيقها

كشفت شيريهان يوسف، شقيقة الشاب المتوفي بسبب تناول الإندومي، تفاصيل واقعة الوفاة، قائلة :" ربنا يرحمك ياخويا".

 

رسالة عاجلة من مفيدة شيحة لـ عمرو مصطفى بسبب أم كلثوم

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على قرار المطرب والملحن عمرو مصطفى، إحياء صوت كوكب الشرق، مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه.

 

رسالة عاجلة من الأهلي بشأن حضور الجماهير في نهائي أفريقيا .. فيديو

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الأهلي وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه، معقبا: "إنجاز للنادي الأهلي وحاجه تشرف مصر".

 

شامل كل شيء .. السياحة تعلن مفاجأة عن أسعار الحج البري | فيديو

علقت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، على أسعار الحج.

 

عمرو مصطفى : حقوق أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي ملكي | فيديو

علق المطرب والملحن عمرو مصطفى، على طرحه أغنية جديدة لأم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، قائلا: "في ثورة حصله عن الذكاء الاصطناعي في العالم كله وأي انسان يا إما هياخد الثورة الموسيقية ويطلع بيها ويطورها ويكبر بيها يا إما يقعد يلعب بيها".

مصممة الجرافيك غادة والي ترد على الفنان الروسي بعد اتهامها بسرقة لوحاته

ردت مصممة الجرافيك غادة والي، صحابة مشكلة تصميمات محطة مترو كلية البنات، على اتهام فنان روسى لها بسرقة رسوماتها.

 

مقرر لجنة الحوار الوطني: 66 حزبا تقدموا بأطروحات ورؤى لمحاور الجلسات

أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة سبل تعزيز نشاط الأحزاب اليوم، مشيدا بما تقدمه الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، مضيفا أن الأحزاب كانت من أكثر الفئات تفاعلا مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.

 

 

مقترحات لتجريمه ..أبو شقة : التخبيب أفعال طرف ثالث يفسد العلاقات الزوجية

كشف الدكتور محمد أبو شقة المحامي بالنقض، معنى "التخبيب" وكيفية إثباته وعقوبته.

 

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة .. فيديو

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الأحد، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

 

الأهلى النادي الأهلي الأرصاد الطقس اخبار التوك شو

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