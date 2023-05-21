لحظة توقيع اتفاق هدنة وقف إطلاق النار في السودان.. فيديو

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

تفاصيل الاتفاق

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "اتفاق الهدنة في السودان ينص على إخلاء المستشفيات والمرافق الحيوية وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات"، مشيرةً إلى أن اتفاق الهدنة يمتد لـ٧ أيام تبدأ بعد ٤٨ ساعة من توقيع الاتفاق.

وأضاف البيان: "طرفا النزاع في السودان تعهدا بعدم الدخول في قتال خلال الـ٤٨ ساعة التي تسبق بدء الهدنة".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وقف إطلاق النار في السودان سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 09:45 مساءً بتوقيت الخرطوم في 22 مايو ، وسيخضع لآلية مراقبة سعودية أمريكية مدعومة دوليًا.

وتابع البيان: "المرحلة المقبلة من محادثات جدة بين طرفي نزاع السودان ستركز على تحسين الظروف الإنسانية للمدنيين ، وعلى إخلاء القوات العسكرية من المراكز الحضرية بالمدن السودانية".

ولفت البيان إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان: لجنة مراقبة الهدنة تضم ٣ ممثلين عن السعودية و٣ عن الولايات المتحدة و٣ من كل طرف من طرفي النزاع.

ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وأسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.