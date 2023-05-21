عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة توقيع اتفاق هدنة وقف إطلاق النار في السودان.. فيديو

من مراسم التوقيع
من مراسم التوقيع

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

تفاصيل الاتفاق

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: "اتفاق الهدنة في السودان ينص على إخلاء المستشفيات والمرافق الحيوية وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات"، مشيرةً إلى أن اتفاق الهدنة يمتد لـ٧ أيام تبدأ بعد ٤٨ ساعة من توقيع الاتفاق.

محلل: المليشيات المسلحة تقوم بجرائم كبرى في حق السودان

بيان عاجل لـ السعودية بعد اقتحام سفارة قطر في السودان

وأضاف البيان: "طرفا النزاع في السودان تعهدا بعدم الدخول في قتال خلال الـ٤٨ ساعة التي تسبق بدء الهدنة".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وقف إطلاق النار في السودان سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 09:45 مساءً بتوقيت الخرطوم في 22 مايو ، وسيخضع لآلية مراقبة سعودية أمريكية مدعومة دوليًا.

وتابع البيان: "المرحلة المقبلة من محادثات جدة بين طرفي نزاع السودان ستركز على تحسين الظروف الإنسانية للمدنيين ، وعلى إخلاء القوات العسكرية من المراكز الحضرية بالمدن السودانية".

ولفت البيان إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان: لجنة مراقبة الهدنة تضم ٣ ممثلين عن السعودية و٣ عن الولايات المتحدة و٣ من كل طرف من طرفي النزاع.

ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وأسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

القوات المسلحة السودانية أمريكا السودان السعودية اشتباكات السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

أحمد ناجي: انتظر قرار رسمي من الأهلي لتولي منصبي الجديد

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

موضوعات متعلقة

محلل: المليشيات المسلحة تقوم بجرائم كبرى في حق السودان

بيان عاجل لـ السعودية بعد اقتحام سفارة قطر في السودان

ترشيحاتنا

التنمية الحضارية: 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية بمثلث ماسبيرو اليوم

نجم الأهلي السابق: الكرة رفضت صن داونز.. والقلق من التحكيم بعد تأهل الوداد

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: اتفاقات التهدئة في السودان ليست كافية

في ذكرى وفاتها.. رحلة نادية عزت من الفنون الجميلة للتمثيل وارتداء الحجاب

اليوم..تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة..تفاصيل

مواجهة الحرب.. يوم في حب السودان بنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

حادثة غريبة من نوعها.. صراخ سيدة يتسبب في وفاة بريطانية

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ