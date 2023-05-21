شوبير: حلمي طولان أم خالد جلال لخلافة الشعباني في تدريب سيراميكا؟

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء المرشحة للتدريب الفني لنادي وسيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير: "حلمي طولان أم خالد جلال لخلافة مُعين الشعباني في تدريب سيراميكا؟؟ الإحابة خلال ساعات".

وطالَبَ الإعلامي محمد فاروق ، رابطة الأندية المصرية المحترفة ، بضرورة تأجيل مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز ، والمقرر إقامتها 29 مايو الجاري .

وقال محمد فاروق، عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :

"أطالب رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بضرورة تأجيل لقاء الأهلي و سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها 29 مايو الجاري ، حتى يتمكن لاعبو المارد الأحمر من الراحة لأطول فترة ممكنة استعداداً لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي ، والمقرر لها 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة ".

وأضاف: "الأهلي سيواجه إنبي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 مايو، ثم طلائع الجيش يوم 26 من الشهر ذاته، لكن مباراة سيراميكا كليوباترا ستكون يوم 29 ، وبالتالي فإن هناك 5 أيام فقط بين مواجهة كليوباترا ومواجهة الوداد، وهي فترة ليست كافية بالنسبة للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".