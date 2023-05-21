كيف يغير الإنترنت حياتنا؟.. كتاب جديد عن الهيئة السورية

صدر حديثاً عن "المشروع الوطني للترجمة"، بالهيئة السورية العامة للكتاب، وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (التغيير… كيف يغير الإنترنت حياتنا؟)، تأليف: دافيد جلينتير وآخرون. ترجمة: مي غانم. مراجعة: د. أماني العيد.

لقد غيّر الإنترنت معظم نواحي الحياة اليومية إلى درجة أنه بات من الصعب تحديد تأثيره. يتناول هذا الكتاب تسعة عشر باحثاً من جميع أنحاء العالم تناولوا الموضوع من زوايا مختلفة، فقد عالجوا ما يُدعى “إنترنت الأشياء”وموضوع السوسيولوجيا والإنترنت، وجرائم الإنترنت وأمنها وتأثيرها على اللغات والأنظمة الاقتصادية الجديدة. كما يناقش الكتاب التغيرات الهائلة في صناعة الموسيقا وجوانب أخرى من الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

كتاب (التغيير… كيف يغير الإنترنت حياتنا؟)، تأليف: دافيد جلينتير وآخرون. ترجمة: مي غانم. مراجعة: د. أماني العيد، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.