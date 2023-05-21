رد فعل لاعبي مارومو جالانتس بعد الهبوط لدوري الدرجة الثانية بجنوب أفريقيا

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي لقطات لاعبي فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: "حزن لعيبة فريق مارومو جالانتس اللي خرج بيراميدز من الكونفيدرالية بعد هبوطهم لدوري الدرجة الثانية في جنوب أفريقيا".

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على المحلة في التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد المحلة في إطار لقاءات الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

وأدى الفريق مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى مدينة كفر الشيخ للمبيت بأحد فنادقها استعدادًا لمباراة الغد باستاد المحلة.

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