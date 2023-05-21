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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى دقائق.. كيف تقومين بتحضير دجاج كرسبي

طريقة عمل دجاج كرسبي
طريقة عمل دجاج كرسبي

طريقة تحضير كريسبي الدجاج، يعشق جميع أفراد الأسرة الكبار قبل الصغار دجاج كريسبي، لذلك يقدم الشيف عمر الفاروق طريقة تحضيره. 

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المكونات لعمل دجاج كرسبي

 1 كغ صدر دجاج .
 1 كغ حليب 

 

ـ يقطع  الدجاج سق.
منحضر الحليب بوعاء ونضيف البهارات للحليب.
ملعقة صغيرة فلفل ابيض
ملعقة ونصف صغيرة ملح 
ملعقة صغيرة كُركم
ملعقة صغيرة زنجبيل
نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم 
بهارات كريسبي(إن وجدت)مقدار ملعقة صغيرة

بعدها نقع شرحات الدجاج بالحليب 
من 4-6 ساعات ووضعها بالبراد..(كل ما زادت المدة كان الكريسبي افضل وألذ).

 

نجهز نصف كيلو طحين .
ومنخلط مع الطحين 
ملعقة صغيرة ملح .
ونصف ملعقة فلفل ابيض

بمرحلة قلي الكريسبي


تدليك قطعة الكريسبي بالطحين 
بالاصابع .

تقلي قطع الدجاج الكرسبي ما بين 8و 10د بالزيت ..

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