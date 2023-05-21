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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذا لمبادرة إحمي أولادك.. ندوة حول المشاكل الأسرية في الحسنة

ندوات توعية للعاملين
ندوات توعية للعاملين بمجلس مدينة الحسنة

نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالحسنة، محافظة شمال سيناء، ندوة توعوية عن المشاكل الأسرية ضمن مبادرة "إحمي أولادك"، بحضور محمود الشريف رئيس الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالحسنة، وأعضاء اللجنة الفرعية من ممثلي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والأوقاف، وعدد من الأسر والشباب  بمدينة الحسنة.

حاضر في الندوة الشيخ أحمد عبد الفتاح، واعظ بإدارة الأوقاف بالحسنة، وأكد أثر تلك المشاكل الأسرية علي الطفل من الجانب الديني والصحي والنفسي.

وأضاف، أن هذه المشكلات لا تقتصر تأثيرها علي الوالدين فقط لكنها تؤثر بشكل أعمق علي الأولاد الذين ينتهي استقرارهم وحياتهم المتوازنة بانفصال الوالدين.

أهمية دور الاسرة:

 

وأوضح رئيس اللجنة الفرعية، أن الهدف من الندوات التثقيفية والتوعوية نشر الوعي لدي النشئ والشباب بأهمية دور الأسرة باعتبارها اللبنه الأولي في بناء المجتمع وأساس نهضته ، لافتا إلي أن الندوه ناقشت مخاطر الخلافات الأسرية وما يرتبط لها من مشكلات.

وتضمنت الندوة، عدة محاور لتوضيح المشاكل  الأسرية، وهي أسباب الخلافات، وكيفية التغلب عليها وأساليب إحتوائها، وكذلك أنواع الاختلاف، وكيفية معالجته .

بالإضافة، إلي توعية الطلاب والشباب بدور الأسرة في بناء القيم والأنماط السلوكية وتربية الأبناء تربية سليمة علي الأخلاق والتقوى لخدمة المجتمع والوطن.

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الحسنة ندوة الاسرية مبادرة أحمي أولادك

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