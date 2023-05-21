روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

شن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، هجوما حادا على انعقاد قمة مجموعة "السبع" في اليابان، لاسيما في مدينة هيروشيما، التي هي "أفضل تذكير بما قام به الغرب ضد الحضارة، عبر ممارسة جرائم ضد الإنسانية".. وقال إنه "سيرك عبثي.. يحاول الغرب من خلالها قلب كل شىء رأسا على عقب".

وعقب كوساتشيف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء نوفوستي، على مشهد وضع قادة دول مجموع السبع، أكاليل الزهور على ضحايا أول هجوم بالأسلحة الذرية.. قائلا: "لا يذكرون بخجل من الذي نفذ هذا الهجوم بالضبط، ولم يتعرض لأي عقوبة بسببه، لاسيما وأن زعيم هذا البلد - التي تضم هيروشيما وناجازاكي - موجود في نفس المكان، موضحا أن الكوكب يتذكر هذه الجريمة البشعة ضد المدنيين.

وانتقد المسئول الروسي، ما تضمنه بيان مجموعة السبع، من عبارات مثل: "نحث روسيا أيضا على رفع الإجراءات التي تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية"، وقال: "هذا ما كتبه من فرضوا العقوبات ليس فقط ضد روسيا، ولكن ضد أي شركة نقل وتأمين في العالم تعمل معها، ونسوا أن سفنا محملة بالأسمدة الروسية، ومعدة للتوصيل المجاني إلى الدول المحتاجة ظلت فى موانئهم محتجزة شهورا".