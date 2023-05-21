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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ميرنا بإطلالة متميزة ، مرتدية قميص جينز، ومعتمدة علي الميكب الذي أبرز جمال وجهها وإنسدال خصلات شهرها السوداء علي كتفها.

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

أجرأ اطلالات الفنانة ميرنا نور الدين

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