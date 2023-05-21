بميكب ترابي.. روجينا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روجينا في الصور بإطلالة متميزة ، مرتدية فستان أحمر ومعتمدة علي الميكب الترابي الذي ابرز جمال وجهها.

ويذكر أنه قد تأثرت الفنانة روجينا بعد عرض جزء من كواليس مسلسل ستهم أثناء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسيعن السيدات.

وقالت روجينا خلال لقائها في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بشكرربنا سبحانه وتعالى أنه وفقني في هذا المشروع الهام في تاريخي جدا و قضية غاية في الأهمية، قائلة: "أنا دموعينزلت وانا بتفرج على الستات الكنت بصور معاهم لأنهم وجعوني ووجعوا قلبي وواحدة منهم قالتلي تفتكري أحنا بعدالمشهد ده ممكن يعملولنا حاجة ودي كلمة مؤثرة جدا، وأيضا كلمة الرئيس السيسي أن المجتمع لازم يبص لهؤلاءالناس".