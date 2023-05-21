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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقيمة 1.7 مليون دولار.. أغلى قارب يعمل بالطاقة الشمسية

بقيمة 1.7 مليون دولار..
بقيمة 1.7 مليون دولار.. أغلى قارب يعمل بالطاقة الشمسية

يكتسب قطاع شهرة واسعة مؤخراً بالتوازي مع انتشار سوق السيارات الكهربائية بشكل كبير، حيث تركز شركات Taiga Motors مع PWCs الكهربائية أو الشركة المصنعة Candela التي تركز على تكنولوجيا القوارب ، حيث تتوسع صناعة السيارات الكهربائية لتشمل مساحة شاسعة من القطاع البحري، ولكن هناك وجه جديد في الصناعة يركز على شيء غير تقليدي تمامًا وهو Zen Yachts.

بقيمة 1.7 مليون دولار.. أغلى قارب يعمل بالطاقة الشمسية 

كما يوحي الجزء الأخير من الاسم، فإن Zen Yachts هي شركة ناشئة متخصصة في تصميم وتصنيع المراكب المائية الكهربائية، تأسست شركة في عام 2021 ، وتلقت تمويلًا من الفئة A من شركة Ocean Zero ، وهي شركة استثمارية تركز على السفر المائي الصديق للبيئة.

بقيمة 1.7 مليون دولار.. أغلى قارب يعمل بالطاقة الشمسية 

تعمل Zen Yachts حاليًا على إحياء مفهوم ZEN50 القادم، وعبارة عن قارب كهربائي بالكامل بطول 51.5 قدمًا (15.7 مترًا) بسعة 12 راكبًا، ويوفر ما يصل إلى أربع غرف نوم ، كل منها ملحقة بحمام كامل خاص بها ، ومطبخ كامل ، وثلاثة مستويات من المساحة للاستكشاف.

بقيمة 1.7 مليون دولار.. أغلى قارب يعمل بالطاقة الشمسية 

لتقليل السحب ، وبالتالي زيادة النطاق ، احتاج ZEN50 إلى اعتماد تصميم متعدد الهياكل من ألياف الكربون، وتقع معظم أماكن النوم داخل الهياكل وتقع مناطق المعيشة الرئيسية في المستوى الثاني.

دفع ZEN50 عبارة عن محركين كهربائيين بقدرة 50 كيلو وات مقترنين ببطارية LFP بقوة 160 كيلو وات في الساعة، بالإضافة إلى نظام توليد القوة، يحتوي ZEN50 على مجموعة شمسية على السطح بشكل قياسي. 

بقيمة 1.7 مليون دولار.. أغلى قارب يعمل بالطاقة الشمسية 

من خلال دفع ما يصل إلى 17 كيلو وات من ذروة الطاقة ، تقول شركة Zen Yachts إنها يجب أن تكون قادرة على السفر بحوالي 5 عقدة بشكل مستمر، ويمكن للقارب السفر إلى أجل غير مسمى بسرعة 5 عقدة بناءً على الطاقة الشمسية التي يتم حصادها خلال النهار.

لكن Zen Yachts لا تركز فقط على الطاقة الشمسية، حيث تدخل الشركة في شراكة مع شركة Ayro للإبحار الشراعي التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، وتقوم شركة Ayro بتصنيع أشرعة الجناح الاوتوماتيكية بالكامل والتي تتميز بزاوية هجوم وقوس قابل للتعديل، مع وجود هذه المحركات داخل الأشرعة ، تقول Ayro إن أشرعة الجناح يمكن أن يكون لها ضعف أداء الأشرعة التقليدية.

واعتمادًا على مستوى التجهيزات والرفاهية، سيبدأ سعر ZEN50 للطاقة الشمسية من 1,700,00 دولار ويتراوح إلى 2,1000,000 دولار.

سيتم بناء ZEN50 في إسبانيا ، وتقول شركة Zen Yachts إن إجمالي الوقت المستغرق من تقديم الطلب إلى التسليم سيكون حوالي 14 شهرًا.

PWCs Candela السيارات الكهربائية Ocean Zero Zen Yachts

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