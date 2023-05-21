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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات مستعملة تبدأ من 120 ألف جنيه.. الصين تتخطى اليابان كأكبر مصدر للمركبات الجديدة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها. 

 

5 سيارات مستعملة تبدأ من 120 ألف جنيه| صور

تعتبر السيارات المستعملة من الحلول البديلة في السوق المصرية نتيجة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ويضم سوق المستعمل العديد من السيارات بحالة جيدة تقدم قيمة مقابل السعر.

 

بينها ستروين ونيسان .. 5 سيارات اِعرف أسعارها الجديدة

شهد السوق المصري للسيارات بعض التغيرات السعرية الجديدة، والتي شملت النسخة ستروين C4 موديل 2023 حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 120 ألف جنيه، إضافة إلى السيارة اير كروس C5 بزيادة بلغت 150 ألف جنيه.

 

الأقل سعراً.. شاهد بيجو 301 موديل 2023 الجديدة

تقدم العلامة التجارية بيجو باقة من أشهر السيارات في السوق المصري، تتنوع بين الفارهة والاقتصادية، وتعتبر بيجو 301 موديل 2023 أقلها سعراً في السوق المصري.

 

سعر أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري.. الحق اشتريها

يحتوي السوق المصري، على الكثير من السيارات الاوربية، ومنها اصدارات الصانع الفرنسي "رينو"، حيث تقدم عملاقة السيارات الفرنسية الكثير من الطرازات داخل السوق المحلي، مثل النسخة ميجان الشهيرة، وكادجار، والسيارة الرياضية ستيب واي، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تتمثل في النسخة "سانديرو".

 

أكثر من مليون سيارة .. الصين تتخطى اليابان كأكبر مصدر للمركبات الجديدة

ساعد ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية فضلاً عن القدرة على مواصلة التعامل مع روسيا ، الصين على أن تصبح أكبر مصدر للمركبات الجديدة في العالم في الربع الأول من عام 2023وتفوقت على اليابان رسمياً.

 

الصين اليابان بيجو ستروين سيارات مستعملة

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