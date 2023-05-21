أخبار السيارات| 5 موديلات مستعملة تبدأ من 120 ألف جنيه.. الصين تتخطى اليابان كأكبر مصدر للمركبات الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

تعتبر السيارات المستعملة من الحلول البديلة في السوق المصرية نتيجة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ويضم سوق المستعمل العديد من السيارات بحالة جيدة تقدم قيمة مقابل السعر.

شهد السوق المصري للسيارات بعض التغيرات السعرية الجديدة، والتي شملت النسخة ستروين C4 موديل 2023 حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 120 ألف جنيه، إضافة إلى السيارة اير كروس C5 بزيادة بلغت 150 ألف جنيه.

تقدم العلامة التجارية بيجو باقة من أشهر السيارات في السوق المصري، تتنوع بين الفارهة والاقتصادية، وتعتبر بيجو 301 موديل 2023 أقلها سعراً في السوق المصري.

يحتوي السوق المصري، على الكثير من السيارات الاوربية، ومنها اصدارات الصانع الفرنسي "رينو"، حيث تقدم عملاقة السيارات الفرنسية الكثير من الطرازات داخل السوق المحلي، مثل النسخة ميجان الشهيرة، وكادجار، والسيارة الرياضية ستيب واي، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تتمثل في النسخة "سانديرو".