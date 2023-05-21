عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعب الأهلي السابق: يجب استغلال نقاط ضعف الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

فريق الوداد المغربي
فريق الوداد المغربي

قال أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق، إنه بعد تأهل نادي الوداد رسميا إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لمواجهة النادي الأهلي، من المهم جدا استغلال نقاط الضعف في الفريق المغربي.

 

وتابع أحمد عادل خلال لقائه في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"،  أن من أبرز مشاكلهم هو خط الدفاع، مضيفا أن قلب الدفاع لديه بطء شديد في هذا المركز ومشاكل كثيرة، وعدم تقارب بين الخطوط في بعض فترات المباراة ومن المهم جدا استغلال مثل هذه النقاط.

 

مارسيل كولر

 

وأضاف أنه بالتأكيد المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر سيدرس فريق الوداد بشكل جيد، متمنيا تحقيق النادي الأهلي للفوز في المباراة الأولى مباراة الذهاب في القاهرة حتى يسهل مهمة النادي الأهلي في مباراة العودة في المغرب، وتحقيق النادي الأهلي لقبه الـ11 في تاريخه في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي نادي الوداد المغربي احمد عادل مارسيل كولر دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

440 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن بيع ديانج نجم الأهلي.. تفاصيل

نجم الأهلي السابق: الكرة رفضت صن داونز.. والقلق من التحكيم بعد تأهل الوداد

ترشيحاتنا

تخفيضات تصل لـ 30%.. أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم في الأسواق

هل الخطأ في اتجاه القبلة يتطلب إعادة الصلاة.. علي جمعة يجيب

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21-5-2023

قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية.. ديفندر 2023 |صور

بايدن يسعى للتفاوض مع رئيس النواب وسط تعمق أزمة سقف الدين الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. صورة تثير الجدل لأميرة ويلز |شاهد

تعرض للدغة دبور.. صيني يصاب بمرض قاتل وينجو منه بأعجوبة

من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

حادثة غريبة من نوعها.. صراخ سيدة يتسبب في وفاة بريطانية

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ