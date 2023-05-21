لاعب الأهلي السابق: يجب استغلال نقاط ضعف الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

قال أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق، إنه بعد تأهل نادي الوداد رسميا إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لمواجهة النادي الأهلي، من المهم جدا استغلال نقاط الضعف في الفريق المغربي.

وتابع أحمد عادل خلال لقائه في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن من أبرز مشاكلهم هو خط الدفاع، مضيفا أن قلب الدفاع لديه بطء شديد في هذا المركز ومشاكل كثيرة، وعدم تقارب بين الخطوط في بعض فترات المباراة ومن المهم جدا استغلال مثل هذه النقاط.

مارسيل كولر

وأضاف أنه بالتأكيد المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر سيدرس فريق الوداد بشكل جيد، متمنيا تحقيق النادي الأهلي للفوز في المباراة الأولى مباراة الذهاب في القاهرة حتى يسهل مهمة النادي الأهلي في مباراة العودة في المغرب، وتحقيق النادي الأهلي لقبه الـ11 في تاريخه في بطولة دوري أبطال أفريقيا.