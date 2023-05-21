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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: حضور زيلينسكي في مجموعة السبع هو نضال للسلام

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن حضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماعات مجموعة السبع في اليابان يعتبر "نضالاً من أجل السلام".

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية: "الصراع في أوكرانيا يحتاج إلى حل دائم على أساس القانون الدولي، وعلينا تجنب الانقسام بين دول مجموعة السبع والدول الناشئة الكبرى".

وتابع: "المحادثات داخل مجموعة السبع تشكل فرصة لإقناع الهند والبرازيل بشأن أوكرانيا".

وأصدر قادة دول مجموعة السبع (كندا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا)، بيانًا أعلنوا فيه موافقتهم على تشديد العقوبات على روسيا، إلى جانب تقليص الاعتماد على التجارة مع بكين التي طالبوها بالضغط على موسكو لـ"وقف عدوانها العسكري" على أوكرانيا.

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تنديد روسي صيني

ورد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على بيان السبع بقوله إن "الغرب يستخدم كييف كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية" بموسكو، مضيفاً أن "المهمة حددت على مرأى ومسمع من الجميع: هزيمة روسيا في ساحة المعركة، لكن ليس للتوقف عند هذا الحد، وإنما لإزاحتها كمنافس جيوسياسي".

من جهته، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، بما قال إنه "إصرار مجموعة السبع على التلاعب في قضايا على صلة بالصين، وتشويه سمعتها ومهاجمتها"، مشيراً إلى أن بكين "تدين بشدة" هذا الأمر.

وأعرب المتحدث عن "استياء الصين الشديد ومعارضتها الحازمة"، لافتًا إلى أنها "قدّمت احتجاجًا رسميًا لدى طوكيو، البلد المضيف للقمة، ولدى الأطراف المعنيين الآخرين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن "مجموعة السبع لا تنفك تؤكد أنها تسعى إلى عالم ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار، لكنّها في الحقيقة تعوق السلام العالمي وتلحق الضرر بالاستقرار الإقليمي وتكبح تنمية بلدان أخرى"، وأضاف أن "هذه المقاربة لا تتمتع بأدنى مصداقية دولية".

بدورها، حذّرت سفارة الصين في بريطانيا، في بيان، "دول السبع من أن أي أقوال أو أفعال تضر مصالح بكين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة".
 

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