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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أوجاع الأمة على مائدة القمة.. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف

صدى البلد

  سلط كتاب الصحف، في مقالاتهم، اليوم الأحد، الضوء على عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري والعربي.
فتحت عنوان أوجاع الأمة على مائدة القمة من «أنشاص» إلى «جدة قال الكاتب، عبدالمحسن سلامة في عموده بصحيفة الأهرام بعيدا عن الأحلام والطموحات الخيالية، فقد جاءت القمة العربية فى جدة، التى انعقدت أمس الأول، فى توقيت غاية فى الأهمية، وفى ظروف شديدة التعقيد يمر بها العالم العربى الآن، وسط اشتعال العديد من الأزمات، سواء تلك المشكلات القديمة والمتجددة أو تلك التى لاتزال ساخنة بسبب حداثة وقوعها.

وأوضح الكاتب، أن الترتيب لعقد اجتماع القمة كان ناجحا وموفقا بسبب الجهد غير العادى الذى بذلته المملكة العربية السعودية فى التحضير والتجهيز والتعاون الوثيق بين الأمين العام للجامعة، السفير القدير والمتميز أحمد أبوالغيط من جانب، والمملكة العربية السعودية من جانب آخر، مما كان له أكبر الأثر فى كثافة الحضور من القادة والزعماء العرب، والاتفاق على جدول الأعمال دون تجاهل لأى من القضايا والشواغل والهموم العربية، بدءا من القضية الفلسطينية مرورا بالسد الإثيوبى، وانتهاء بالأزمة السودانية.
وقال، أعتقد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت بمنزلة «رؤية» كاشفة للأزمات العربية، وخاصة فى ظل تصاعد الأزمات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وما تقوم به مصر من جهد مخلص ودؤوب، للتهدئة، وهو الأمر الذى كان محل إشادة من الكثيرين من زعماء وقادة الدول العربية فى أثناء كلماتهم أمام القمة.

«إعلان جدة»

وأكد أن «إعلان جدة»، والقرارات المنبثقة عن القمة، جاءت لتكون رسالة معنوية مهمة تبعث الأمل والطمأنينة فى نفوس الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، وتؤكد أن الأحلام والآمال والتطلعات العربية لاتزال قابلة للتحقيق، وقد ترى النور يوما ما فى المستقبل القريب ــ إن شاء الله.

بينما قال الكاتب، أسامة سرايا، في عموده حكاية فكرة، في صحيفة الأهرام، تحت عنوان الاستثمار المصري..!، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى مصر خطوة مهمة للانتقال لعصر استثمارى جديد، ومختلف، كما عنونت «الأهرام» بدقة.

وأضاف، حزمة، أو باكورة، الاجتماع الأول، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان لها وقع مختلف، ومؤثر فى المناخ، وتناولتها غرف التجارة والاستثمار فى المنطقة، وحولنا بأن مصر جعلت الاستثمار فى المراتب المتقدمة، وفى قمة أولوياتها، لأن القاهرة لها موقع اقتصادى إقليمى متميز، وأصبحت لها بنية أساسية تسمح لها بأن تجذب ما تحتاجه من استثمارات عربية، وأجنبية، وهناك اهتمام إقليمى، وعالمى بالسوق المصرية، وتطوراتها.

وقال الكاتب، نحن نتوقع تطورات مهمة أخرى تعزز هذا المسار الإنتاجى فى قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، ومواجهة مشكلات القطاع العقارى، لأن حزمة القرارات، والمزايا التى حصل عليها المستثمر الأجنبى، وتسجيلها فى سجلات المستوردين لاستيراد احتياجاته، ستجعل استثماره فى مصر ميسورا، كما أننا نلمس الجدية فى معالجة سعر الصرف، واستقراره، وتذليل صعوبات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج، ونثق فى قدرة الدولة على توفير احتياجاتنا من الدولار، ولعلنا كذلك نستبشر بقرارات البنك المركزى التى تسمح لمصر بالانتقال إلى عصر إنتاجى جديد، وهى قرارات تجميد رفع أسعار الفائدة، الأمر الذى يكفى لإعادة الروح للسوق الاستثمارية المصرية فى المرحلة المقبلة.

في حين قال الكاتب، عبدالرازق توفيق، في عموده من آن لآخر، بصحيفة الجمهورية، تحت عنوان ديمقراطية الحوار الوطني، جاءت الجلسات الأولى للحوار الوطنى خلال الأسبوع الماضى فى المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعي، لتجسد حالة الانفتاح والنقاش بلا حدود وبلا خطوط حمراء، وبقلوب وعقول وطنية مفتوحة.. جل أهدافها مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد الكاتب، أن الحوار الوطنى يعكس حالة صحية غير مسبوقة وفارقة يمر بها المجتمع المصري، وخاصة فى ظل القبول الشعبى للحوار المفتوح والترحيب بكافة الآراء ووجهات النظر، وإن اختلفت.. لكنها تعكس حيوية هذا الوطن وإرادة قيادته السياسية فى ترسيخ وتغليب لغة الحوار فى مناقشة القضايا والتحديات لتخرج بكل سواء، وحلول واقعية وأفكار خلاقة تعد قيمة مضافة لمسيرة مصر نحو الجمهورية الجديدة.

وقال إن الحوار الوطني، فرصة مصر العظيمة حتى نتسلح بالتوافق والاصطفاف وترسيخ لغة الحوار التي من شأنها أن تجنبنا أي نوع من الفرقة وتحمي الوطن من حملات الشر وأحاديث الإفك.

أوجاع الأمة مائدة القمة كتاب الصحف القضايا المواطن المصري

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