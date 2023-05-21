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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ من 57 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

صدى البلد

تعتبر أسعار الدواجن والبيض من الأمور التى أصبح المواطنون يهتمون بها هذه الفترة بعد حالة التذبذب فى الأسعار بين ارتفاع وانخفاض التى شهدناها فى الفترة الماضية ، وذلك على حسب أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

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75 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 مايو 2023

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا  

• الدواجن الساسو: 71 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيهًا  

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 57 جنيها في المزرعة ، لتصل بسعر 65 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار البيض اليوم الأحد 

وتراجعت  سعر كرتونة البيض البلدي من 90 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 93 -95 جنيها.

وسجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 78 جنيها في المزرعة، وبين 80 ل 85 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

وتراجعت أسعار البيض الأحمر ليبدأ من 78 جنيهًا بعدما وصلت إلي 94 جنيها منذ أيام قليلة.

 

أنفلونزا الطيور 

 

وقال الدكتور ثروت الزيني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن البرازيل كانت من الدول القليلة جدا التي لم تصب بحالات أنفلونزا الطيور في السنوات الماضية قبل ظهور البؤرة الحالية، على عكس أوروبا وأمريكا التي ظهرت فيها أنفلونزا الطيور من قبل.

 

وتابع الزيني خلال تصريحات تليفزيونية أن مصر صدرت الدواجن إلى 12 دولة من مختلف دول العالم قبل 2006 ولدينا أيضا فرص نسبية كبيرة جدا في تصدير الدواجن وبيض المائدة وان مصر لديها 37 منشأه خالية من أنفلونزا الطيور ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية أنها بنظام العزل.

اكتفاء ذاتي

وأضاف الدكتور ثروت الزينى أن إنتاجنا حاليا وصل إلى الاكتفاء الذاتي وأسعارنا جيدة، مؤكدا أن أسعار اللحوم الحمراء اليوم أصبحت صعبة جدا ولولا وجود اكتفاء ذاتي من الدواجن كانت أين ستذهب أسعار اللحوم الحمراء

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