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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالشرقية

صدى البلد

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اليوم امتحان مادة الجبر والتربية الفنية في ثاني ايام انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة.

أكد المهندس "محمد فؤاد الرشيدي " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي 20 إدارة تعليمية امس السبت وتستمر حتى يوم الخميس وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 الف طالب وطالبة موزعين علي عدد 761  لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

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وأضاف وكيل أول الوزارة ان الدكتور ممدوح غراب "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأشار إلي أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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