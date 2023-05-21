محادثات ثنائية بين رئيس وزراء اليابان وزعيم كوريا الجنوبية

على هامش أعمال قمة مجموعة السبع

عقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الأحد محادثات ثنائية أكدا خلالها موقفهما الهادف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في مدينة "هيروشيما".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن اللقاء بين الزعيمين جاء بعد زيارتهما للنصب التذكاري المخصص لضحايا القنبلة الذرية الكوريين في عام 1945.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الياباني على أن احترام النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية الكورية له أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية والسلام العالمي.

بدوره، أشار رئيس كوريا الجنوبية إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني الأخيرة إلى سول كما أوضح أن تصريحات فوميو كيشيدا حول مدى حزنه تجاه معاناة العمال الكوريين في زمن الحرب لاقت صدى كبيرا بين أبناء الشعب الكوري الجنوبي.

ومن المقرر أن يجري المسئولان محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم الأحد ومن المتوقع مناقشة تعزيز الردع العسكري لمواجهة التطور النووي لكوريا الشمالية.