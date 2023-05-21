نجم الزمالك يرحب بالرحيل إلى الخليج

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن نادي الريان القطري يهدد بقاء أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال الموسم المقبل لرغبته فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه:" دخل الفريق القطري في مفاوضات جادة مع اللاعب، الذى رحب بالعرض.

وأضاف:" قدم نادى الريان عرضًا جديدًا لنادى الزمالك من أجل ضمه في الصيف، لاسيما وإن الريان يتابع أحمد زيزو منذ الموسم الماضي، وأبدى التعاقد مع اللاعب أكثر من مرة، إلا إن إدارة الزمالك رفضت العرض.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز أمام نظيره أسوان ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف دون رد.