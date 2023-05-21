وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة التحايل على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية، حسبما أفادت رويترز.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض الرقم عند 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا.

بالإضافة إلي تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من العائدات التي يمكن أن تدعم حربها ضد أوكرانيا.

وقال بيرول لرويترز في مقابلة على هامش القمة:" إن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم تحليلات ومدخلات لمجموعة السبع بشأن الطاقة، لا ترى أن التشديد في تطبيق سقف الأسعار سيؤثر على إمدادات النفط والوقود العالمية".

وتابع أن “أي تغييرات مهمة في الأسواق، سنعكسها كالمعتاد في تحليلاتنا وتقاريرنا، لكن في الوقت الحالي لا أرى سببا لإجراء تغيير في تحليلاتنا”.

وأضاف بيرول أن سقف السعر حقق هدفين رئيسيين هما عدم التسبب في شح المعروض في الأسواق، وفي الوقت نفسه خفض عائدات موسكو.