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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوناك أمام قمة مجموعة السبع: سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الوقت

صدى البلد

  أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك،اليوم الأحد، أن مجموعة السبع ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الوقت لأن أمنها هو أمن الجميع، وذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد خلال القمة المنعقدة بمدينة "هيروشيما". 


وأوضح سوناك أن استراتيجية مجموعة السبع واضحة وتتمثل في أن الوسائل العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، تعد كلها أجزاء من العملية المضادة المقرر أن تقوم بها أوكرانيا لاسترداد أراضيها.

وقد
وأكد أنه سيتم تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا على أرض المعركة من دبابات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ طويلة المدى، كما ستقوم المملكة المتحدة بتدريب الطيارين الأوكرانيين بداية من هذا الصيف.


كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن والتحالف الدولي لتقديم طائرات من طراز "إف 16"، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وشدد على أنه يجب أن تفوز أوكرانيا ليس فقط في الحرب ولكن بالسلام الدائم، معبرا عن دعم الشركاء لسلام عادل ودائم في أوكرانيا مبني على احترام القانون الدولي وبنود ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الأرضي ووحدتها. 


وأكد تعهد جميع الحلفاء بضمان مستقبل أوكرانيا الدفاعي مما يجلعها قادرة على ردع أية هجمات مستقبلية.

 

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