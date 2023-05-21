ما هي أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة ودورها في دعم المواطن؟.. فيديو

كشف الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، تفاصيل برامج أنظمة الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، وأهدافها، ودورها في دعم المواطنين.

وقال هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مُقدّمة برنامج «صباح البلد»، ورئيس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أنظمة الحماية الاجتماعية تكون طارئة أو دائمة، لافتًا إلى أن الحماية الطارئة تتمثل في تحرك الدولة في الكوارث والأزمات لحماية المواطنين بشكل عاجل.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن برامج الحماية الدائمة تتمثل في جهود الدولة في جعل المواطن يتكيف مع الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية هنا يكون دورها حماية المواطنين من الفقر.

تملك الأرقام والبيانات

وأكد الدكتور صلاح هاشم، أن جهاز الإحصاء يقوم بحصر المجتمعات الأكثر فقرًا حتى تقوم الدولة بدعم المجتمعات الفقيرة، لافتًا إلى أن الدولة تملك الأرقام والبيانات عن المستفيدين من الدعم النقدي؛ والتي تتمثل في مجالات (التعليم - الصحة - تحسين مستوى المعيشة).