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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق مدن إيطالية بسبب الفيضانات ونزوح آلاف السكان.. فيديو

صدى البلد

نقلت صحف محلية، اليوم الأحد، عدة صور و فيديوهات يظهر فيها شدة الفيضانات التي تحدث في إيطاليا، والتى أسفرت عن مقتل عدة أشخاص من المدنيين وإصابة العشرات.

 

وظهر في الفيديوهات تضرر الشوارع ومنازل السكان، ما أدى إلي نزوح الآلاف من منازلهم حتى لا يلقوا مصير الآخرين.

وقام أكثر من 36 ألف إيطالي على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في شمال شرق البلاد.

وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازل وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى صغيرة، وفق ما أفاد مسئولون.

 

وأدت الأمطار الغزيرة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى مصرع 14 شخصا، و مدّدت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى حتى اليوم الأحد.

 

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها ستغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرا للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ.

 

وصرّحت ميلوني للصحفيين: "بصراحة لا يمكنني البقاء بعيدا عن إيطاليا في مثل هذا الوضع المعقّد".

 

وشكرت 5000 شخص من عناصر إنقاذ ومتطوعين ساعدوا المتضررين من الفيضانات، كما شكرت قادة دول مجموعة السبع على عروض المساعدة.

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