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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة ووفد «جايكا» يبحثان مع محافظ بورسعيد خطوات الارتقاء بمنظومة المخلفات

صدى البلد

شاركت وزارة البيئة، من خلال فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، فى تنفيذ الزيارة الثانية للوفد لمحافظة بورسعيد، حيث استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الوفد اليابانى وفريق عمل وزارة البيئة لمناقشة الخطوات التنفيذية وسبل التعاون في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات فى المحافظة، وذلك بحضور ممثلي إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية.

 

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات مشروع التعاون مع الجانب الياباني، والرؤية المستقبلية لإدارة المخلفات الصلبة وعرض نظام العمل اليومي في جمع المخلفات من خلال الجمع المنزلي، وخطة المحافظة المستقبلية للارتقاء بمنظومة النظافة،  ونقاط القوة والضعف والمخاطر والفرص لإدارة المخلفات الصلبة.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 100 فدان جنوب محافظة بورسعيد لإقامة مشروع لإعادة تدوير المخلفات العضوية ومخلفات البناء، وسوف يتم وضع التصور المبدئي للمشروع بالتعاون مع الجايكا.

وتسعى المحافظة لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير للمساهمة في التخلص الٱمن من المخلفات، كما يساهم في الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة في تطوير الملف البيئى.

كما قام الوفد بتنفيذ زيارة لأحد الشواطئ بالمحافظة للوقوف على وضع المخلفات البلاستيكية الموجودة بالشواطئ، وتفقد حى المناخ للتعرف على أعمال جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع ، إضافة إلى زيارة أحد مصانع تدوير المخلفات، والذي يتم تشغيله من خلال شركة ريلاينس والمتعاقد معها من قبل المحافظة للقيام بأعمال المعالجة والتخلص الآمن، وانتهت الجولة بتفقد موقع حملة معدات الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة.

على جانب آخر، ترأس الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعا مع الوفد اليابانى من هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) لاستكمال مناقشة سبل التعاون فى مجال المخلفات.

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