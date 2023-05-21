مفاجأة غير سعيدة تنتظر شاومينج بعد تسريب امتحانات الإعدادية

تقوم جروبات شاومينج على تليجرام بنشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان حاليا.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لكافة المديريات التعليمية ، شددت خلالها على عدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ووفقاً للقانون رقم 205 لسنة 2020، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وينص على:-

معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

معاقبة كل من شرع في ارتكاب طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حرمان الطالب الذي يقوم بطبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وكان قد اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في تصريحات له منذ ساعات : "إن الوزارة رصدت كل التجاوزات التي حدثت خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.